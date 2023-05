Tim Roth: mucho más allá de Marvel

Tim Roth es un actor británico que nació en Londres el 14 de mayo de 1961. A lo largo de su carrera, ha demostrado una gran versatilidad al interpretar una amplia variedad de personajes en el cine y la televisión.

Uno de sus primeros trabajos importantes en la pantalla grande fue en la película "Made in Britain" de 1982, en la que interpretó a un joven neonazi. A partir de ahí, Roth se destacó en papeles desafiantes y emocionales en películas como "Reservoir Dogs" de Quentin Tarantino, en la que interpretó al policía torturado Mr. Orange, y "Pulp Fiction", donde tuvo un papel secundario como Pumpkin.

Además de su trabajo en el cine, Roth también ha trabajado en la televisión, con papeles destacados en series como "Lie to Me" y "Tin Star". Sin embargo, uno de sus papeles más destacados en la película "The Incredible Hulk", en la que interpretó a Emil Blonsky, también conocido como Abominación. El actor repitió estos papeles en Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings y en la serie She-Hulk.

Roth también ha trabajado en proyectos más pequeños e independientes, incluyendo "The War Zone", su debut como director en 1999, y "The Liability", una película de acción y comedia negra en la que interpretó a un asesino a sueldo.

En los últimos años, Roth ha trabajado en películas como "Once Upon a Time in Hollywood" de Tarantino y "Tin Star: Liverpool", la tercera y última temporada de la serie "Tin Star". Además, también ha trabajado en proyectos televisivos, como en la serie "The Hot Zone: Anthrax".

A lo largo de su carrera, Roth ha demostrado una gran habilidad para interpretar personajes complejos y emocionalmente desafiantes en una amplia variedad de géneros. Su versatilidad lo ha llevado a trabajar en una gran variedad de proyectos, desde películas de acción y comedia negra hasta dramas emocionales y proyectos más pequeños e independientes. Sin duda, Roth es uno de los actores británicos más destacados de su generación.