Si buscas reírte un poco y necesitas una pausa de los dramas intensos, Hulu tiene una gran selección de series de comedia para ofrecer. Desde comedias clásicas hasta programas originales, hay algo para todos los gustos. Aquí te presentamos algunas de las mejores series de comedia en Hulu:

Brooklyn Nine-Nine: Una comedia de policías que sigue al detective Jake Peralta (Andy Samberg) y su equipo en la ficticia 99a comisaría de policía en Brooklyn. Con personajes divertidos y una mezcla perfecta de humor y drama, esta serie ha sido muy popular durante sus ocho temporadas.

Parks and Recreation: La serie sigue a la entusiasta burócrata Leslie Knope (Amy Poehler) y su equipo en el Departamento de Parques y Recreación de Pawnee, Indiana. Con un elenco de personajes extravagantes, esta comedia te hará reír y también te llegará al corazón.

How I Met Your Mother: La serie sigue al personaje principal, Ted Mosby (Josh Radnor), en su búsqueda de encontrar el amor verdadero. Con un humor ligero y un elenco de personajes icónicos, esta serie ha sido muy popular y ha sido transmitida durante nueve temporadas.

The Mindy Project: La serie sigue a la ginecóloga Mindy Lahiri (Mindy Kaling) mientras navega por su carrera y su vida amorosa en Nueva York. Con personajes divertidos y una comedia inteligente, esta serie es una joya oculta en la plataforma.

It's Always Sunny in Philadelphia: Una comedia negra que sigue las desventuras de un grupo de amigos en su bar en Philadelphia. Con humor irreverente y personajes descarados, esta serie ha sido una favorita de los fanáticos durante sus 14 temporadas.

Black-ish: Una comedia que sigue a la familia Johnson mientras navegan por las dificultades de ser una familia afroamericana de clase media alta. Con un elenco talentoso y un humor inteligente, esta serie ha sido muy popular durante sus siete temporadas

Modern Family: Una comedia sobre la familia Pritchett-Dunphy-Tucker mientras navegan por las situaciones cómicas de la vida. Con un elenco talentoso y un humor inteligente, esta serie ha sido muy popular durante sus 11 temporadas.

The Great: Una comedia satírica que sigue a la joven Catalina la Grande (Elle Fanning) mientras navega por la política y la vida en la corte rusa. Con una comedia irreverente y una interpretación destacada de Fanning, esta serie es una joya oculta en Hulu.