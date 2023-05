Rosario Dawson y sus papeles además de Ahsoka

Rosario Dawson es una actriz, productora y activista estadounidense que ha trabajado en cine, televisión y teatro. Nació el 9 de mayo de 1979 en Nueva York.

Dawson comenzó su carrera actoral en la película independiente de 1995 "Kids". Luego, trabajó en varios proyectos exitosos, como "He Got Game", "Men in Black II", "Rent" y "Sin City". En televisión, ha tenido papeles destacados en series como "Daredevil", "Luke Cage" y "The Mandalorian".

Uno de sus papeles más recientes y populares es el de Ahsoka Tano en la serie de Disney+ "The Mandalorian". Dawson interpretó al personaje en la segunda temporada de la serie, y también apareció en un episodio de la serie derivada "The Book of Boba Fett". En agosto llegará su propia serie titulada Ahsoka.

Además de su carrera actoral, Dawson es una activista comprometida con diversas causas sociales y políticas, incluyendo los derechos de la comunidad LGBTQ, la protección del medio ambiente y la lucha contra el racismo y la violencia policial. En 2020, participó en manifestaciones en apoyo al movimiento Black Lives Matter.