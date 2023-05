Las mejores series de drama en Amazon Prime Video

Amazon Prime Video ofrece una amplia variedad de series de drama, desde clásicos hasta originales de la plataforma. Aquí te presentamos algunas de las mejores series de drama disponibles en Amazon Prime Video:

The Marvelous Mrs. Maisel: Esta serie original de Amazon sigue a una ama de casa de los años 50 que descubre su talento como comediante después de que su esposo la abandona. La serie ha ganado varios premios Emmy y ha sido aclamada por la crítica por su ingenio y su sentido del humor.

The Man in the High Castle: Basada en la novela de Philip K. Dick, esta serie de drama se desarrolla en un mundo alternativo en el que los nazis y los japoneses ganaron la Segunda Guerra Mundial y controlan Estados Unidos. La serie ha sido elogiada por su actuación y su dirección, así como por su atención al detalle en la creación de la historia alternativa.

The Americans: Esta serie sigue a un matrimonio de espías soviéticos que viven en Estados Unidos durante la Guerra Fría. La serie ha sido elogiada por su actuación, su narrativa y su capacidad para explorar temas políticos y personales complejos.

Vikings: Esta serie histórica sigue la vida y las aventuras del legendario vikingo Ragnar Lothbrok. La serie ha sido elogiada por su recreación histórica precisa, su actuación y su capacidad para combinar elementos de acción, aventura y drama.

Bosch: Basada en los libros de Michael Connelly, esta serie sigue al detective de homicidios Harry Bosch mientras investiga una serie de crímenes en Los Ángeles. La serie ha sido elogiada por su actuación y su capacidad para combinar la narración policial con temas más profundos.

This Is Us: Esta serie sigue a la familia Pearson a través de diferentes líneas de tiempo y explorando temas como la familia, el amor y la pérdida. La serie ha sido elogiada por su actuación, su narrativa y su capacidad para explorar temas emocionales complejos.

The Boys: Esta serie original de Amazon sigue a un grupo de vigilantes que intentan derrotar a un grupo de superhéroes corruptos. La serie ha sido elogiada por su narrativa oscura, su actuación y su capacidad para explorar temas políticos y sociales complejos.

Estas son solo algunas de las mejores series de drama disponibles en Amazon Prime Video. Con una amplia variedad de opciones, hay algo para todos los gustos y preferencias de los espectadores.