¿Conoces al director Wes Anderson? Aquí algunas de sus películas

Wes Anderson, uno de los directores más creativos y originales de Hollywood, cumplió años en mayo. Desde sus primeras películas hasta sus proyectos más recientes, Anderson ha logrado crear un estilo propio y reconocible que ha ganado el corazón de críticos y público por igual.

Su primer largometraje, "Bottle Rocket", estrenado en 1996, fue una comedia de robos protagonizada por Owen y Luke Wilson que llamó la atención del público y críticos por igual. Luego, en 1998, dirigió "Rushmore", una comedia dramática que se convirtió en un éxito de culto y lanzó la carrera de Jason Schwartzman.

Pero fue en 2001 cuando Anderson alcanzó el éxito masivo con "The Royal Tenenbaums", una película sobre una familia disfuncional de genios que le valió una nominación al Óscar por mejor guión original. La película contó con un elenco estelar, incluyendo a Gwyneth Paltrow, Ben Stiller, Anjelica Huston, Owen Wilson y Bill Murray.

Anderson siguió experimentando con su estilo visual y narrativo en películas como "The Life Aquatic with Steve Zissou" (2004), "The Darjeeling Limited" (2007) y "Fantastic Mr. Fox" (2009), esta última una película animada en stop-motion que le valió una nominación al Oscar por Mejor Película de Animación.

En 2012, Anderson estrenó "Moonrise Kingdom", una historia de amor adolescente ambientada en la década de 1960 que fue un éxito de crítica y taquilla. Luego, en 2014, dirigió "The Grand Budapest Hotel", una película de comedia y drama que le valió cuatro premios Oscar, incluyendo Mejor Director.

Anderson ha seguido trabajando en proyectos únicos y creativos, como "Isle of Dogs" (2018), una película animada en stop-motion ambientada en Japón, y su último proyecto, "The French Dispatch", que se estrenará en 2021.

Con su estilo distintivo, diálogos ingeniosos y un reparto de estrellas, Wes Anderson ha logrado construir una filmografía única y memorable que lo ha convertido en uno de los directores más influyentes y queridos de la industria cinematográfica.

Lo próximo del director será 'Asteroid City', en la que cuenta con Tom Hanks, Scarlett Johansson y Margot Robbie entre otros de sus habituales. El proyecto, rodado en gran parte en Europa, contó además con parte de su producción en el madrileño pueblo de Chinchón.