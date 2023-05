¿Cómo hacer tu propia mascarilla facial casera?

No olvides que estas mascarillas no reemplazan la limpieza facial diaria y el uso de protector solar para proteger tu piel. ( SHUTTERSTOCK )

Hacer tu propia mascarilla facial en casa es una excelente manera de cuidar tu piel de forma natural y económica. Aquí te dejamos algunos pasos para hacer una mascarilla facial casera:

Elige los ingredientes adecuados: Hay muchos ingredientes naturales que puedes utilizar para hacer una mascarilla facial, como la miel, el yogur, la avena, el aguacate, el pepino, la arcilla, el té verde, entre otros. Es importante elegir los ingredientes que sean adecuados para tu tipo de piel.





Mezcla los ingredientes: Una vez que tengas los ingredientes, mezcla todo en un tazón hasta que obtengas una pasta homogénea.

Limpia tu piel: Antes de aplicar la mascarilla, asegúrate de limpiar tu piel para que los ingredientes puedan penetrar mejor.

Aplica la mascarilla: Utiliza tus dedos o una brocha para aplicar la mascarilla sobre tu piel, evitando el área de los ojos. Deja la mascarilla en tu piel durante 10-15 minutos.





Enjuaga la mascarilla: Después de que hayas dejado la mascarilla en tu piel durante el tiempo adecuado, enjuaga con agua tibia y seca con una toalla suave.

Recuerda que es importante hacer una prueba en una pequeña zona de tu piel antes de aplicar cualquier mascarilla facial casera para asegurarte de que no eres alérgico a ninguno de los ingredientes. Además, no olvides que estas mascarillas no reemplazan la limpieza facial diaria y el uso de protector solar para proteger tu piel.