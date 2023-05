Las películas más galardonadas en la historia de los Óscar son una muestra del talento, la creatividad y la innovación que ha caracterizado al cine a lo largo de los años. Desde los primeros años de los premios en la década de 1920, ha habido películas que han dejado una huella duradera en la historia del cine y han sido reconocidas por su excelencia.

Aquí te presentamos algunas de las películas más galardonadas en la historia de los Óscar:

"Titanic" (1997): Dirigida por James Cameron, esta película épica de amor y tragedia a bordo del famoso barco ha sido la más galardonada en la historia de los Óscar, con 11 estatuillas.

"Ben-Hur" (1959): Esta película épica de acción y aventura ambientada en la antigua Roma ganó 11 estatuillas en la ceremonia de los Óscar de 1960, incluyendo mejor película y mejor actor para Charlton Heston.

"El Señor de los Anillos: El retorno del rey" (2003): La última película de la trilogía de Peter Jackson basada en los libros de J.R.R. Tolkien, esta epopeya fantástica ganó 11 premios Óscar, incluyendo mejor película, mejor director y mejor guión adaptado.

"Gone with the Wind" (1939): Esta película épica de romance y guerra civil ganó 10 estatuillas en la ceremonia de los Óscar de 1940, incluyendo mejor película, mejor actriz para Vivien Leigh y mejor director para Victor Fleming.

"West Side Story" (1961): Este clásico musical de amor y rivalidad de pandillas en Nueva York ganó 10 estatuillas en la ceremonia de los Óscar de 1962, incluyendo mejor película, mejor director para Robert Wise y Jerome Robbins, y mejor actriz de Reparto para Rita Moreno.

"El paciente inglés" (1996): Esta película de amor y traición durante la Segunda Guerra Mundial ganó 9 estatuillas en la ceremonia de los Óscar de 1997, incluyendo mejor película, mejor director para Anthony Minghella y mejor actriz de reparto para Juliette Binoche.

"Amadeus" (1984): Esta película dramática basada en la vida del compositor Wolfgang Amadeus Mozart ganó 8 estatuillas en la ceremonia de los Óscar de 1985, incluyendo mejor película, mejor director para Milos Forman y mejor actor para F. Murray Abraham.

"La La Land" (2016): Este musical moderno sobre el amor y el éxito en Los Ángeles ganó 6 estatuillas en la ceremonia de los Óscar de 2017, incluyendo mejor director para Damien Chazelle y mejor actriz para Emma Stone.

"El padrino" (1972): Esta película clásica de mafiosos dirigida por Francis Ford Coppola ganó 6 estatuillas en la ceremonia de los Óscar de 1973, incluyendo mejor película, mejor actor para Marlon Brando y mejor guión adaptado.