Zendaya: la actriz y cantante que conquista Hollywood

Zendaya Maree Stoermer Coleman, conocida artísticamente como Zendaya, es una actriz, cantante, modelo y productora estadounidense. Nació el 1 de septiembre de 1996 en Oakland, California.

Comenzó su carrera en el mundo del entretenimiento a la edad de 13 años como modelo, participando en anuncios publicitarios para marcas como Macy's, Old Navy y Sears. Posteriormente, en 2010, consiguió su primer papel en la serie "Shake It Up" de Disney Channel, donde interpretó a la protagonista, Rocky Blue, junto a Bella Thorne.

Desde entonces, Zendaya ha participado en varias producciones de cine y televisión, incluyendo películas como "The Greatest Showman" (2017), "Spider-Man: Homecoming" (2017) y "Dune" (2021); y series como "Euphoria" (2019), por la que ganó un premio Emmy, y "K.C. Undercover" (2015-2018).

Además de su carrera como actriz, Zendaya también ha incursionado en la música. En 2013 lanzó su primer sencillo, "Replay", el cual fue certificado con un disco de platino por la RIAA. También ha lanzado dos álbumes de estudio, "Zendaya" (2013) y "Universe" (2022).

En cuanto a su vida personal, Zendaya es una persona muy reservada, y prefiere mantener su vida privada alejada de los medios. Sin embargo, se sabe que ha tenido relaciones sentimentales con el actor Jacob Elordi y el también actor Tom Holland.

Actualmente la joven de 26 años es la embajadora de la casa joyera Bulgari, junto a la afamada actriz Anne Hathaway.

En resumen, Zendaya es una de las jóvenes estrellas más prometedoras de Hollywood, con una carrera que abarca la actuación, la música y la producción. Su talento, versatilidad y carisma la han llevado a conquistar al público y a la crítica por igual, convirtiéndola en una de las figuras más destacadas de su generación.