¿Cómo ocultar tu actividad en Instagram?

Si deseas ocultar tu actividad en Instagram para que tus seguidores no vean lo que estás haciendo en la aplicación, hay varias opciones que puedes considerar. A continuación, te explicamos algunos pasos que puedes seguir:

Desactiva la opción "Mostrar actividad de estado" en la configuración de la aplicación. Para hacerlo, ve a tu perfil, selecciona las tres líneas horizontales en la esquina superior derecha, luego haz clic en "Configuración" y selecciona "Privacidad". Aquí, busca la opción "Mostrar actividad de estado" y desactívala.

Desactiva la opción "Mostrar actividad en el feed de actividad". Para hacerlo, ve a tu perfil, selecciona las tres líneas horizontales en la esquina superior derecha, luego haz clic en "Configuración" y selecciona "Privacidad". Aquí, busca la opción "Mostrar actividad en el feed de actividad" y desactívala.

Utiliza el modo de navegación privada o modo incógnito en tu navegador web o aplicación de Instagram. En este modo, tu actividad no será registrada en tu cuenta.

Limita la cantidad de personas que pueden ver tu actividad. En la configuración de privacidad, puedes elegir quién puede ver tu actividad, por ejemplo, solo tus seguidores o solo las personas que sigues.

No interactúes con publicaciones de otros usuarios. Si no interactúas con publicaciones de otros usuarios, no se registrará actividad en tu cuenta.

Es importante recordar que aunque puedas ocultar tu actividad en Instagram, esto no significa que tu cuenta sea completamente privada. Siempre existe el riesgo de que alguien pueda tomar capturas de pantalla o compartir información sobre tus publicaciones y actividad en la aplicación.