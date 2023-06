Ariana Grande: la diva del pop que está en la cima del éxito

Ariana Grande es una cantante, compositora y actriz estadounidense nacida en Florida en 1993. Desde su debut en el mundo de la música en 2013, se ha convertido en una de las artistas más influyentes y exitosas de la actualidad, con numerosos premios y reconocimientos a lo largo de su carrera.

Grande comenzó su carrera en el mundo del espectáculo como actriz, participando en diversas producciones teatrales y en la serie de televisión "Victorious" de Nickelodeon. En 2013, lanzó su primer álbum de estudio, "Yours Truly", que debutó en el número uno de la lista de Billboard 200. El álbum incluía el sencillo "The Way", que se convirtió en un éxito instantáneo y ayudó a establecer a Grande como una estrella del pop emergente.

Desde entonces, Ariana Grande ha lanzado varios álbumes más, incluyendo "My Everything" (2014), "Dangerous Woman" (2016), "Sweetener" (2018) y "Thank U, Next" (2019), todos los cuales han sido un éxito de ventas y han recibido elogios de la crítica.

Además de su éxito en la música, Ariana Grande también ha destacado por su activismo social y político, apoyando causas como los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTQ+, y participando en campañas para concienciar sobre la importancia de la salud mental.

Ariana Grande es una artista que ha sabido consolidarse en el mundo de la música gracias a su talento, carisma y versatilidad, y que ha sido reconocida tanto por su éxito comercial como por su compromiso social y político. Con una carrera en constante evolución y una base de fans cada vez más amplia, es sin duda una de las figuras más destacadas del pop actual.