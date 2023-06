La carrera de Tom Hanks: de la televisión al estrellato en Hollywood

Tom Hanks es uno de los actores más reconocidos y respetados de Hollywood, con una carrera que abarca más de cuatro décadas. Nacido en Concord, California en 1956, Hanks comenzó su carrera en la televisión en la década de 1970, con apariciones en series como "Bosom Buddies" y "Taxi".

Fue a mediados de la década de 1980 cuando Hanks comenzó a hacerse un nombre en el cine, protagonizando películas como "Splash" (1984) y "Big" (1988), por la cual recibió su primera nominación al Óscar como mejor actor.

En la década de 1990, Hanks continuó su éxito en la pantalla grande con películas como "Sleepless in Seattle" (1993), "Forrest Gump" (1994), "Apollo 13" (1995) y "Saving Private Ryan" (1998). Esta última le valió su segunda nominación al Óscar como mejor actor.

En la década de 2000, Hanks protagonizó películas como "Cast Away" (2000), "Catch Me If You Can" (2002) y "The Terminal" (2004). También hizo su debut como director con la película "That Thing You Do!" (1996).

En los últimos años, Hanks ha continuado protagonizando películas importantes como "Captain Phillips" (2013), "Bridge of Spies" (2015) y "Sully" (2016). Además, ha prestado su voz para personajes animados en películas como "Toy Story" y "The Polar Express".

Hanks ha recibido numerosos premios a lo largo de su carrera, incluyendo dos premios Óscar como mejor actor por sus actuaciones en "Forrest Gump" y "Philadelphia". También ha sido honrado con la Medalla Presidencial de la Libertad y el Kennedy Center Honor.

La carrera de Tom Hanks es un testimonio de su talento y habilidad como actor, y su versatilidad para desempeñarse en papeles dramáticos y cómicos. Es uno de los actores más queridos de Hollywood y continúa siendo una fuerza importante en la industria del cine.