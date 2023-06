Algunos de los mejores papeles de Jack Nicholson

El legendario actor y director de cine estadounidense, Jack Nicholson, se ha retirado de la vida pública tras presentar problemas con la memoria, sin embargo, aquí repasamos la grandiosa carrera de este actor en el que ha interpretado a villanos, psicópatas y personajes perturbados.

Nicholson ha sido galardonado con tres premios Óscar por sus interpretaciones en "One Flew Over the Cuckoo's Nest", "Terms of Endearment" y "As Good as It Gets". En total ha sido nominado 12 veces a dichos premios, lo que lo convierte en el actor con mayor número de nominaciones.

Entre sus papeles más memorables se encuentra el del Joker en "Batman" de Tim Burton, donde demostró su habilidad para interpretar personajes excéntricos y perturbadores.

También destacan su papel de Randle McMurphy en "One Flew Over the Cuckoo's Nest", donde interpretó a un paciente psiquiátrico que desafía la autoridad del sistema médico, y el de Jack Torrance en "The Shining", donde encarnó a un escritor que sufre una transformación violenta en un aislado hotel durante el invierno.

Además de su trabajo como actor, Nicholson ha incursionado en la dirección con la película "The Two Jakes" y ha producido varias películas, incluyendo "The Departed", que ganó el premio a Mejor Película en los Premios de la Academia.

Aunque Nicholson se retiró del cine en 2010, su legado en la industria y su influencia en otros actores y cineastas continúa siendo una inspiración para muchos.