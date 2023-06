Otros papeles de Hayden Christensen por fuera de Star Wars

Este 19 de abril Hayden Christensen cumple 41 años, y aunque es más conocido por su papel como Anakin Skywalker en las películas de Star Wars, ha tenido otros roles importantes en su carrera.

Antes de su papel en Star Wars, Christensen había protagonizado la película independiente "Life as a House", por la que recibió una nominación al Globo de Oro como Mejor Actor de Drama.

También apareció en "The Virgin Suicides" de Sofia Coppola y en "Shattered Glass", donde interpretó al periodista Stephen Glass.

Después de Star Wars, Christensen actuó en películas como "Jumper" y "Takers", y en la serie de televisión "The Last Man on Earth". Sin embargo, desde entonces ha estado alejado de las pantallas, dedicándose a su familia y a su granja en Ontario, Canadá.

A pesar de que Anakin Skywalker es el papel más conocido de Christensen, su carrera ha demostrado su capacidad para interpretar personajes dramáticos y complejos en diferentes géneros. Quizás en el futuro podamos verlo regresar a la pantalla grande con más proyectos interesantes.