Los mejores papeles de Cillian Murphy

Cillian Murphy es un actor irlandés conocido por su versatilidad y su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes. En honor a su cumpleaños en mayo, aquí están algunos de sus mejores papeles en la pantalla grande:

"28 Days Later" (2002) - Murphy interpretó al protagonista, Jim, en esta película de zombies que se ha convertido en un clásico del género.

"Batman Begins" (2005) - Murphy interpretó al villano del Espantapájaros en la primera entrega de la trilogía de Batman dirigida por Christopher Nolan.

"Inception" (2010) - Murphy interpretó a Robert Fischer Jr., el objetivo de la misión de extracción en este thriller de ciencia ficción.

"Peaky Blinders" (2013-2019) - Murphy protagoniza la serie de televisión como el líder de una pandilla de Birmingham en la década de 1920.

"Dunkirk" (2017) - Murphy interpretó al comandante en jefe en esta película de guerra dirigida por Christopher Nolan.

"Red Eye" (2005) - Murphy interpretó al villano Jackson Rippner en este thriller de suspense dirigido por Wes Craven.

"The Wind That Shakes the Barley" (2006) - Murphy protagoniza esta película de drama histórico como un miembro del IRA en la década de 1920.

"Breakfast on Pluto" (2005) - Murphy protagoniza esta película de comedia-drama como un joven irlandés que se identifica como mujer y se traslada a Londres en la década de 1970.

"Sunshine" (2007) - Murphy protagoniza esta película de ciencia ficción como el físico Robert Capa en una misión para salvar al sol.

"The Dark Knight" (2008) - Murphy repitió su papel del Espantapájaros en esta segunda entrega de la trilogía de Batman.