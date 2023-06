Celebrando a Cher y su carrera icónica

Cherilyn Sarkisian, más conocida como Cher, es una de las artistas más icónicas de la música y el cine estadounidense. Con una carrera que abarca seis décadas, Cher ha sido aclamada por su voz única, su estilo inimitable y su personalidad única en el escenario y fuera de él.

Nacida en California en 1946, Cher comenzó su carrera en la música a mediados de la década de 1960, como parte del dúo Sonny & Cher. Juntos, lanzaron varios éxitos pop como "I Got You Babe" y "The Beat Goes On".

Después de separarse de Sonny, Cher continuó su carrera en solitario, lanzando éxitos como "Believe", "If I Could Turn Back Time" y "Strong Enough". Su voz única, que combina la sensualidad con una potencia inigualable, es uno de los sellos distintivos de su música.

Además de su carrera musical, Cher también ha tenido una carrera exitosa en el cine y la televisión. Ha aparecido en películas como "Moonstruck", por la que ganó un premio Oscar a la Mejor Actriz en 1988, y "Mamma Mia! Here We Go Again". En televisión, ha tenido su propio programa de variedades y ha aparecido en programas como "Will & Grace" y "The Voice".

A lo largo de su carrera, Cher ha sido un ícono de estilo y moda, con su cabello oscuro y largo, sus trajes de brillo y sus atrevidos trajes de escenario. Su estilo inimitable y su actitud desafiante han inspirado a generaciones de fans y artistas.