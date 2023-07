Recordando a Frank Sinatra en el aniversario de su fallecimiento

El 14 de mayo de 1998, falleció Frank Sinatra, uno de los cantantes más influyentes de la historia de la música. También conocido como "La Voz", Sinatra tuvo una carrera musical de seis décadas y dejó un legado duradero en la cultura popular.

Nacido en 1915 en Hoboken, Nueva Jersey, Sinatra comenzó su carrera en la música en la década de 1930 como cantante en bandas de swing. Después de unirse a la orquesta de Tommy Dorsey en 1940, su carrera despegó y se convirtió en uno de los artistas más populares de la época.

A lo largo de su carrera, Sinatra grabó innumerables éxitos, incluyendo "My Way", "New York, New York" y "Fly Me to the Moon". También fue un actor talentoso, apareciendo en películas como "From Here to Eternity", por la que ganó un Oscar, y "The Manchurian Candidate".

Además de su éxito en la música y el cine, Sinatra también tuvo una gran influencia en la cultura popular de la época. Fue un icono de la moda y estilo de vida, y su imagen y personalidad influyeron en la moda, el cine y la música.

Sinatra también tuvo una influencia significativa en la política y la sociedad. Fue amigo de políticos como John F. Kennedy y Ronald Reagan, y apoyó causas como la integración racial y los derechos de los trabajadores.

En el aniversario de su fallecimiento, recordamos a Frank Sinatra como un artista talentoso y un ícono de la cultura popular. Su legado musical y cultural sigue vivo hoy en día, y su música sigue siendo una parte importante de la banda sonora de nuestra vida.