$!Exintegrante del grupo MDO (Menudo) grave tras intento de suicidio

"Como familia de Anthony Galindo (Papi Joe). estos últimos días hemos vivido una situación muy delicada y dificil. No hemos querido alarmar a todos hasta no tener un diagnóstico más claro", lee el comienzo del escrito. "Sabemos cuánto lo ha querido su público, es por esto que, para no crear más rumores y especulaciones, hoy les comunicamos que Anthony tuvo un intento de suicidio el pasado domingo y se encuentra en estado crítico", explicaron.