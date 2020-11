$!¿Existe rivalidad entre Clarissa Molina y Francisca Lachapel?

Clarissa Molina y Francisca Lachapel son dos de las figuras más populares entre los televidentes de los programas de la cadena Univisión. Las dos son presentadoras y actrices, dominicanas y se dieron a conocer en el reality show Nuestra Belleza Latina, estas similitudes han generado rumores de supuestas rivalidades entre ambas, pero, ¿qué tan cierto es?

En entrevista con People en Español, Clarissa responde y aclara la relación con su compatriota.

“Aunque no nos ven tan juntas en redes sociales siempre nos enviamos mensajitos de: ‘¿Cómo estás?, ¿cómo está todo? Siempre estamos en contacto y nos apoyamos mutuamente en todos nuestros proyectos, de hecho el año próximo sí nos van a ver muy juntas. Ya van a ver por qué”, dijo la santiaguera sobre la azuana.

Sobre la actual situación de salud de su colega, Molina se pronunció.

“Ella no le dio tan fuerte tampoco, está muy estable y ya lista para seguir trabajando. Cuando me enteré dije: ‘Ay Dios mío pobrecita’, pero cuando hablé con ella dije: ‘No, ella está bien’. Gracias a Dios estaba muy estable, no tuvo que ir al hospital ni nada por el estilo”, señaló.