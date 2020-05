Exparejas de Depp salen en su defensa en caso de difamación

En esta combinación de fotos, la actriz, cantante y modelo francesa Vanessa Paradis, a la izquierda, y la actriz estadounidense Winona Ryder, dos exparejas del actor Johnny Depp que han salido en su defensa como parte de su demanda por difamación contra el diario británico The Sun. Paradis y Ryder declararon que el astro de 'Pirates of the Caribbean'' nunca fue violento o abusivo con ellas. El actor de 56 años está demandando al tabloide por un artículo en el que se refirieron a él como 'golpeador de mujeres'.