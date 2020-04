$!Festivales de cine unen fuerzas para muestra en YouTube

En esta foto del 20 de abril de 2011, una función al aire libre durante el Festival de Cine de Tribeca en Nueva York. Festivales del cine alrededor del mundo están uniendo fuerzas para lanzar 'We Are One: A Global Film Festival', un evento gratuito de 10 días que estará disponible a partir del 29 de mayo del 2020 en YouTube, tras la cancelación de festivales por la pandemia del coronavirus.