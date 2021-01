$!Globos de Oro honran al productor de televisión Norman Lear

Norman Lear dejó su marca como un productor de televisión que se esforzó por explorar las relaciones de raza en series de comedia populares como “All in the Family” (“Todo en familia”) y “Good Times”. Ahora, los Globos de Oro le rendirán homenaje con su premio a la trayectoria para la TV.

Lear recibirá el Premio Carol Burnett durante la 78va ceremonia anual el 28 de febrero, anunció el jueves la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que otorga estos reconocimientos. El guionista, director y productor ha promovido la diversidad en la pantalla chica a través de clásicos que también incluyen “The Jeffersons” (“Los Jefferson”) y “Sanford and Son” (“Sanford e hijo”).

El presidente de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, Ali Sar, dijo en un comunicado que Lear era uno de los “creadores más prolíficos de su generación” cuya obra “revolucionó a la industria”.

“Su carrera abarcó tanto la Edad de Oro como la Era del Streaming, y a lo largo de ella su enfoque progresista al abordar temas polémicos por medio del humor dio pie a un cambio cultural que permitió la reflexión sobre asuntos sociales y políticos en la televisión”, dijo Sar.

El Premio Carol Burnett se otorga anualmente a un individuo “que ha hecho contribuciones excepcionales a la televisión, dentro o fuera de la pantalla”. Es la versión televisiva del Premio Cecil B. DeMille a la trayectoria en el cine, que este año será para la actriz y activista Jane Fonda.

Agasajados previos con el Carol Burnett incluyen a la propia Burnett y a Ellen DeGeneres.

Las nominaciones a los Globos de Oro se anuncian el 3 de febrero.

Lear, de 98 años, es un ganador de seis premios Emmy cuyos programas abordaron con humor temas tan serios como la guerra, la sexualidad, el aborto y la pobreza. Otras de sus series populares son “Maude”, “One Day at a Time” (“Un día a la vez”) y “Mary Hartman, Mary Hartman”.

Veterano de la Segunda Guerra Mundial, recibió múltiples distinciones a lo largo de su carrera, como el premio Peabody a la Trayectoria en 2016 y la Medalla Nacional de las Artes en 1999. En 1984 fue incorporado al Salón de la Fama de la Academia Televisiva, y en 2017 fue homenajeado por el Centro Kennedy.

Como activista social, Lear fundó People for the American Way y otras organizaciones sin ánimo de lucro, como el Centro Norman Lear en la Escuela de Comunicación Annenberg de la Universidad del Sur de California, para promover la participación ciudadana.

A principios de la década del 2000, compró una copia original de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, y luego realizó el llamado Viaje por Carretera de la Declaración de Independencia para exponer el documento en los 50 estados de la nación.