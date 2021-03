Gremio de guionistas premia ”Borat”, “Promising Young Woman”

“Borat Subsequent Moviefilm” de Sacha Baron Cohen fue parcialmente improvisada y escrita por nueve personas, pero aun así ganó uno de los máximos Premios del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA, por sus siglas en inglés): el de mejor guion adaptado.

En la 73ra entrega anual de los WGA, que se transmitió de manera virtual y pregrabada, los máximos homenajeados fueron un par de triunfos inesperados de la temporada de premios. El premio al mejor guion original fue para el thriller feminista de venganza “Promising Young Woman” (“Hermosa venganza”), escrito y dirigido por Emerald Fennell. La cinta, que recibió cinco nominaciones al Oscar incluyendo a mejor película, se impuso sobre “The Trial of the Chicago 7” (“El juicio de los 7 de Chicago”) de Aaron Sorkin, “Sound of Metal” (“El sonido del metal”), “Judas and the Black Messiah” (“Judas y el mesías negro”) y “Palm Springs”.

La secuela de “Borat” le ganó a “Ma Rainey’s Black Bottom” (“La madre del blues”), “News of the World” (“Noticias del gran mundo”), “One Night in Miami...” (“Una noche en Miami...”) y “The White Tiger” (“Tigre blanco”). Debido a regulaciones del gremio, varias de las nominadas de este año al Premio de la Academia a la mejor película no fueron postuladas a los WGA, incluyendo “Mank”, “Nomadland”, “Minari” y “The Father” (“El padre”).

Baron Cohen y los otros ocho guionistas acreditados por el guion y la historia de su cinta aceptaron el reconocimiento vía Zoom.

“Gracias por este increíble premio, aunque no puedo evitar pensar que ganamos porque el 60% del Sindicato de Guionistas trabajó en esta película”, dijo Baron Cohen. “Una película como esta es extremadamente difícil de escribir en parte porque presenta a personas reales cuyo comportamiento es completamente impredecible. Bueno, aparte de Rudy Giuliani que hizo todo lo que esperábamos”.

Kal Penn presentó la ceremonia, transmitida por streaming de manera privada para invitados, desde la sala de su casa. Comenzó vestido con esmoquin y terminó en pijama.

El premio al mejor guion documental fue para “The Dissident” (“El disidente”) sobre Jamal Khashoggi, escrita por el director Bryan Fogel y Mark Monroe. La película, que según Fogel los servicios de streaming no se atrevieron a adquirir, no fue nominada al Oscar.

Entre otros ganadores estuvieron la serie de comedia “Ted Lasso”, la serie de drama “The Crown”, la comedia episódica “The Great” y el drama episódico “Ozark”.