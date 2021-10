$!“Halloween Kills”, la película más taquillera en EEUU

1. “Halloween Kills”, 50,4 millones de dólares.

2. “No Time to Die”, 24,3 millones.

3. “Venom: Let There Be Carnage”, 16,5 millones.

4. “The Addams Family 2”, 7,2 millones.

5. “The Last Duel”, 4,8 millones.

6. “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”, 3,5 millones.

7. “Free Guy”, 680.000 dólares.

8. “Lamb”, 543.000 dólares.

9. “Candyman”, 460.000 dólares.

10. “Dear Evan Hansen”, 410.000 dólares.

