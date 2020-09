$!Julio Iglesias cumple 77 y habla de su salud tras las polémicas imágenes captadas en RD

Ofreció más de cinco mil conciertos en vivo, en 600 ciudades del mundo donde lo aplaudieron más de 60 millones de espectadores.

Con motivo de sus 77 privameras, que cumple este miércoles, Julio Iglesias concedió una entrevista en la que habló de su carrera y de su comentada salud después de que se hiciesen públicas unas imágenes del cantante con muletas, aprovechando que ya está «perfectamente recuperado» de una caída que le ha afectado al tobillo y la pierna derecha.

«He estado hecho una mierda con el tobillo y con la pierna derecha porque me caí en un pequeño puentecito que tengo en la casa. Menos mal que me caí a la arena de la playa y entonces no fue tan fuerte», cuenta Julio Iglesias.

"Me tuvo entre un mes y medio y dos meses sin poder andar, y después cogí dos mulatas (risas) y me fui a bañar ese día, de ahí las fotografías. Pero estoy muchísimo mejor. Ahora me voy a hacer las fotografías sin traje de baño".