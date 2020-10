$!La historia del cantante urbano dominicano al que Shakira salvó del fracaso

Mis inicios fueron en la República Dominicana, en un pueblo que se llama San Pedro de Mancorís. A los 19 años comencé profesionalmente. Luego me trasladé a otra ciudad que se llama La Romana, donde pegó mi primer single titulado 900 maríos, junto a mi orquesta de merengue llamada Mambo Sicario. Con la banda tuvimos mucha aceptación, pero hubo desacuerdos con las personas con las que trabajaba en aquel tiempo. Entonces me tocó volver a trabajar como barbero, en mi peluquería, para poder reunir dinero.

No. No me lo esperaba. De verdad que no. ¡Ahora estoy súper contento con todo lo que está pasando con mi carrera!

"Me dejaron aquí, sin dinero, sin recursos y sin nada en un hotel... Y yo no conocía a casi nadie", confesó este martes, en exclusiva, a La Otra Crónica. En un mes, Karetta el Gucci se ha transformado en una verdadera 'celeb'.

El mánager de un amigo mío me ayudó. Me quedé con él hasta que solicité dinero en República Dominicana para poder moverme. De esa manera, pude encontrar un piso de estudiante. Aun así estaba en una situación incómoda, lejos de mi familia y de mi hija de 10 años.

Volví a República Dominicana pero para preparar material musical para el año siguiente. Luego volví a España y justo se desató la pandemia. Entonces, el mánager con el que estaba me dejó en Granada grabando en un estudio. Se fue a Francia y me dejó aquí sin dinero, sin recursos, sin nada, en un hotel.

Luego, el siguiente año, gestioné yo mismo los documentos y vine a cumplir unos compromisos que había dejado en 2018. Pero cuando llegué, muchas cosas que me habían prometido no eran así y solo pude tocar en dos fiestas. La persona que estaba a cargo de conseguirme los shows solo tenía esos dos. Entonces tuve que empezar a llamar y gestionar yo mismo la gira.

Tengo entendido que el challenge no lo creó usted. ¿Cómo surgió todo esto?

Unos jóvenes de Alcañiz, en Aragón, hicieron el challenge. Dijeron "esto se va a hacer viral, nosotros lo podemos hacer viral". Lo intentaron como cuatro veces, creo yo, y en el último intento, la gente empezó a sumarse, hasta que hoy es realidad lo que ha pasado mi canción.

Se podría decir que fueron Shakira y Gianluca Vacchi quienes le dieron fama internacional.

¿Ha podido hablar con algunos de los famosos que han hecho el challenge?

No. A Shakira le agradecí por el Instagram y a los demás también les he comentado algo, pero aun no he tenido respuesta por parte de los famosos. Ya llevamos casi 1,6 millones de vídeos y ahora estamos en el ranking número 72 del mundo.

¡La canción está trending ahora mismo en Spotify!¿Y se le han abierto muchas puertas desde que es viral en TikTok?

Así es. Ya he grabado el remix de Fake Capo junto a Omar Montes y RVFV y, además, he tenido varias ofertas por parte de casas discográficas como Universal, Warner y Sony. Algunas me han llamado y me han propuesto incluso adquirir el catálogo de mi música. Pero aun me estoy moviendo, organizando y viendo qué propuesta me viene mejor.

¿Ha cambio su situación económica desde entonces? (Se ríe) ¡Sí, sí! Mucho, mucho, mucho.

Acabo de ver en su Instagram que hoy es su cumpleaños. ¿Cuántas velas hay en su tarta?

Cumplo 35 años hoy y mi deseo es poder emprender en mi trabajo, que es lo que siempre he querido desde niño. Ahora lo que me interesa es tener una estabilidad y poder ayudar a mi familia.

Porque vengo de un país tercermundista, un país pobre, ¿sabes?... Y pienso que yo soy la oportunidad que tiene mi familia de salir adelante.

Sobre eso canta también en su canción Fake Capo. Dice que los intérpretes de música urbana hablan de millones y lujos, mientras tienen "a su mamá viviendo en la parte de atrás de un callejón"... ¿En qué se inspiró para escribir este 'hit'?

Ahora mismo, la mayoría de los jóvenes que cantan música de este tipo sueñan con ser capos, con ser narcotraficantes. Todo lo que ponen en sus letras son cosas sobre narcotráfico. Dicen "yo mato, yo vendo, yo tengo, yo visto" y todo eso es una falacia.

Además, yo creo que la música tiene un sinnúmero de cosas de las cuales puedes hablar, que son lindas y que pueden enviar un mensaje mejor a la gente. Entonces la canción se basa en eso. Dice: "Tú eres un mentiroso y sería mejor que hablaras de las cosas reales".