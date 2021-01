$!La sutil reacción de Kim Cattrall al regreso sin ella de “Sex and the city”

Desde que se dio a conocer la información de su regreso, los seguidores de la polémica serie "Sex and the city", están contando los días para volver a ver en sus pantallas a estas mujeres con las ideas tan claras sobre el sexo.

Sin embargo, la salida de Kim Cattrall, la actriz que dio vida al personaje más polémico, Samantha, ha impedido quela felicidad de los amantes del serial sea completa.

El domingo pasado fue anunciado que una nueva temporada de la exitosa serie será emitida por HBO Max, pero con tres de las cuatro protagonistas, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, quienes regresarán a los papeles de Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes y Charlotte York respectivamente.

Por su parte, Kim Cattrall, tal y como ella misma había firmemente decidido, no regresará al icónico papel de Samantha Jones.

Cattrall había decidido no tomar parte en más proyectos que tuvieran que ver con la serie desde 2016. No obstante, ella no estaba en contra de que alguien más tomara la batuta del icónico personaje al cual le dio vida.

Por lo pronto, no ha habido ningún anuncio acerca de reemplazar a Cattrall en la nueva producción para HBO Max.

La actriz cuya enemistad con Parker se hizo notoria en los últimos años, le dio “me gusta” a un tuit que la felicitó por mantener sus convicciones.

“Me encanta ‘Sex and the City’ y, aunque me entristece que Samantha no regrese, aplaudo hacer lo que es mejor para ti y creo que este es un gran ejemplo de ponerte a ti misma en primer lugar. Bien hecho”, expresó un seguidor de la actriz el lunes.

De acuerdo con un reporte de la revista Variety, las actrices obtendrán más de 1 millón de dólares por episodio por el proyecto de 10 episodios.