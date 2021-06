Leslie Grace cierra un círculo con “In the Heights”

Al igual que su personaje de Nina en “In The Heights” (“En el barrio”), Leslie Grace dice que le ha costado encajar como mujer y artista afrolatina.

“Todo el tiempo”, dijo la cantante de 26 años en una entrevista reciente con The Associated Press. “En muchos momentos de mi vida he sentido eso: no ser lo suficientemente latina, no ser lo suficientemente estadounidense, ser de primera generación de la misma manera que lo es Nina. Así que me identifiqué con muchos de los temas del personaje”.

La recién estrenada “In the Heights” es una adaptación del musical ganador del premio Tony de Lin-Manuel Miranda y Quiara Alegría Hudes sobre los sueños y las luchas de la comunidad latina en el barrio de Washington Heights en Manhattan.

Grace, una cantante nominada al Latin Grammy que comenzó su carrera a los 16 años, nació en el Bronx de padres dominicanos pero creció en Davie, Florida. El año pasado, dejó la casa familiar para mudarse a Los Ángeles, de la misma manera que Nina dejó a su padre en su amado Washington Heights para ir a la Universidad de Stanford, donde no siente que pertenezca.