Mariah Carey comparte su deseo para esta Navidad

Todavía faltan semanas para Navidad, pero Mariah Carey ya está pensando en el menú de su cena.

“Hago el linguini de mi padre con salsa blanca de almejas cada Nochebuena”, dijo la legendaria cantante. “Entonces hacemos esa cena de Navidad más tradicional de estilo sureño”.

Pero, ¿realmente se pondrá a sudar junto a la estufa esta superestrella con 19 éxitos No. 1?

“Lo hago con la ayuda de varios asistentes de chef”, dijo Carey riendo antes de señalar que, al igual que muchas familias alrededor del mundo, celebrará una Navidad a menor escala debido a la pandemia. “Quizá tenga sólo a una persona ayudándome y después nos las arreglaremos. Vamos a sobrevivir la época navideña”.

Ayudar a otros a entrar en el espíritu navideño es parte del legado de su himno de fin de año “All I Want For Christmas is You”. Pero la cantante le dará pronto un regalo adicional al mundo: la producción de Apple TV+ “Mariah Carey’s Magical Christmas Special”. Con este especial que se estrena el viernes, Carey espera dar algo de alegría en un momento en que algunos podrían necesitarlo más que nunca.

“(Apple TV+) pudo ayudar a realizar este sueño de realmente hacer algo especial y espectacular y no... un concierto regular”, dijo Carey. “En medio del COVID, la gente hizo magia con esto... Se siente como otro gran momento histórico”.

El año pasado, “All I Want for Christmas” hizo historia al llegar nuevamente al primer lugar de la lista Hot 100 de Billboard en su 25to aniversario. Carey dijo que la idea del especial surgió unos meses después.

Protagonizada por Carey y narrada por la actriz y comediante Tiffany Haddish, la producción se desarrolla en torno a a una crisis de alegría en la temporada y Mariah, que es amiga de Santa, llega al rescate. También aparecen Ariana Grande, Snoop Dogg, Misty Copeland, Jennifer Hudson, Billy Eichner y otros. Los mellizos de nueve años de Carey, el pequeño Moroccan y la pequeña Monroe, también participan de las festividades.

“Magical Christmas Special” es otro ejemplo de programación diversa y orientada a toda la familia que no siempre ha sido presentada por Hollywood. Producciones como esta, junto con otras como “Jingle Jangle: A Christmas Journey” de John Legend, señalan un cambio prometedor. Este año es especialmente importante tras los asesinatos de George Floyd, Breonna Taylor y Ahmaud Arbery que desataron protestas mundiales por justicia social, buscando a obligar a Estados Unidos a reflexionar una vez más sobre su historia racista.

“No había mucha representación cuando estaba creciendo, y creo que eso contribuyó a la manera en que me sentía, porque siempre me encantaba la Navidad”, dijo Carey, de 50 años. “Como niña, si tenía que escoger una festividad, claro que elegía la Navidad. Así que traté de hacerlo inclusivo y creo que todos los involucrados en el proyecto lo hicieron”.

Por si el “Magical Christmas Special” no era suficientemente benevolente, la ganadora de cinco Grammy también lanzará la banda sonora acompañarlo con nuevas interpretaciones de canciones navideñas. Y mientras la pandemia ha alterado múltiples proyectos, el 2020 ha sido bastante ajetreado para Carey: en septiembre lanzó un cándido libro de memorias, “The Meaning of Mariah Carey”, que debutó en el No. 1 de la lista de no ficción del New York Times. Esa misma semana lanzó “The Rarities”, un álbum lleno de canciones inéditas y lados B.

Carey dijo que a pesar de que está agradecida por un año que fue increíble para ella, tiene un deseo para esta Navidad, en especial este año de gran división política en Estados Unidos.

“Desearía que podamos sentirnos menos divididos. Es muy triste, pero no es algo nuevo, sólo que está más en la cara de la gente”, dijo. “Todo lo que puedo hacer por mi lado es lo que estoy haciendo ahora con música y especialmente con este especial de Navidad, porque... es un regalo para mí. Agradezco que esto haya ocurrido, este es probablemente el regalo más grande de Navidad que he recibido en años”.

Gary Gerard Hamilton está en Twitter como twitter.com/GaryGHamilton.