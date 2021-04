$!¿Meditación para niños? Puede que esta maestra dominicana sea la ayuda que tanto necesitabas

Kenya Paterra es una maestra de español en la ciudad de Nueva York, que utiliza la meditación y el “mindfulness” con sus estudiantes, y asegura que sus beneficios ayudan a controlar la ansiedad y el stress, lo que permite mejorar la calidad de vida de quienes lo practican.

Recientemente y a raíz de la pandemia, las escuelas en Estados Unidos han implementado estas prácticas de meditación en el currículo diario, para apoyar emocionalmente a los niños, y de esta manera poder brindarles paz, tranquilidad y ayudarles a manejar sus emociones.

“Me interesa llevar estas prácticas a las familias y comunidades latinas aquí en Nueva York para que puedan usarla como una herramienta para mejorar sus vidas, y lo bueno de la meditación es que sus beneficios han sido comprobados científicamente”, dijo Paterra.

La dominicana ha utilizado esta práctica como parte de su rutina diaria, y en estos momentos se prepara para obtener un certificado de meditación en el centro de Deepak Chopra, tiene un podcast en español, y ha escrito varios artículos sobre el tema.

“Yo aplico el mindfulness y la meditación en mi vida todos los días y ha sido un cambio excelente. Me ayuda a estar más relajada, me ayuda con el stress, y la ansiedad, cuando me comienzo a preocupar por las cosas del mañana o lo que no pude hacer, entonces tomo un tiempo para respirar y conectar conmigo misma”, dijo la coach.