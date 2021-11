$!Natalie Wood fue abusada por Kirk Douglas, alega su hermana

El actor Kirk Douglas el 9 de agosto de 1962 en Nueva York. En un libro de memorias que se publicará la próxima semana, 'Little Sister: My Investigation into the Mysterious Death of Natalie Wood', la hermana menor de Wood, Lana Wood, alega que su hermana fue abusada sexualmente por Kirk Douglas. Dice que el incidente ocurrió en el verano de 1955, en la época en que Natalie Wood filmaba 'The Searchers'. Douglas murió el 5 de febrero de 2020 a los 103 años. ( )