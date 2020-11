$!Novela dominicana dentro de las mejores del 2020 según la Biblioteca Pública de Nueva York

La Biblioteca pública de Nueva York (NYPL por sus siglas en inglés), presentó la mañana de este martes los mejores libros del año 2020, y entre ellos, hay uno escrito por la poeta de origen dominicano Elizabeth Acevedo.

Acevedo asistió a la Universidad George Washington, donde obtuvo su licenciatura en Artes Escénicas y luego obtuvo una maestría en Escritura Creativa de la Universidad de Maryland.

Su libro más reciente, Clap when you Land (Aplaude cuando aterrices), es la que aparece en el listado de los mejores libros de la NYPL.

En este se narra la historia de Camino y Yahaira Ríos, dos hermanas que se conocieron tras la muerte de su padre en un accidente aéreo, cuando este regresaba a Nueva York luego de vacacionar unos días en la República Dominicana.

Las dos niñas se ven obligadas a afrontar una nueva realidad en la que su padre ha muerto y sus vidas cambian para siempre.

Acevedo ha ganado varios premios como el galardón “Audie Winner 2020” por el audiolibro With the fire on high (con el fuego en lo alto), que compitió junto al libro Becoming, de la ex primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama.

Su libro “La Poeta X” (The Poet X), estuvo en la lista de los libros más vendidos de The New York Times, y fue condecorado en 2018 con el Premio Nacional del Libro en el renglón de Literatura Juvenil. Ganó la Medalla Carnegie de literatura infantil inglesa, y el premio Cometa de oro, como mejor ficción para adultos jóvenes.

Todas las obras de Acevedo están disponibles en Amazon en formato digital e impreso.

Para conocer todas las obras reconocidas por la Biblioteca Pública de Nueva York pulsa aquí