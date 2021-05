$!Oprah y Harry crean serie de salud mental para Apple TV+

El príncipe Enrique, a la izquierda, habla en el evento 'Vax Live: The Concert to Reunite the World' en Inglewood, California, el 2 de mayo de 2021, y Oprah Winfrey aparece en la 75ta entrega anual de los Globos de Oro en Beverly Hills, California, el 7 de enero de 2018. Winfrey y Enrique se reunieron para una serie documental que ahondará en los problemas de salud mental y presentará segmentos con deportistas y estrellas como Lady Gaga y Glenn Close. “The Me You Can’t See” se estrenará en Apple TV+ el 21 de mayo.