$!Periodista dominicana ha dejado huellas en la BBC de Londres

‘’La etapa más interesante que he vivido en la BBC fue cuando estuve en Caracas. Allí había mucha polarización política. El auge del chavismo y la transformación que vivió Venezuela fue impactante. Me encantó estar ahí en ese momento porque reportaba lo que estaba pasando, solo contaba historias’’, comenta.

‘’He realizado algunos temas sobre zonas francas, elecciones en República Dominicana, niños y migración en América Latina y cambio climático, pero, en sentido general, percibo que las grandes cadenas internacionales no tienen en agenda los temas que ocurren en dominicana’’, reitera.

La veterana periodista destaca que las grandes cadenas internacionales no tienen en su agenda los temas que ocurren en la República Dominicana; solo les interesan los vinculados con elecciones presidenciales, desastres naturales, huracanes y el tema domínico-haitiano.

Experiencia en la BBC

‘’He trabajado en diferentes áreas de la BBC de Londres. Mi experiencia ha sido más amplia en el servicio mundial, conozco bien la dinámica de Asia y África. Este servicio tiene decenas de publicaciones en otros idiomas’’, explica María Esperanza.

A partir del 2011, se desempeña como journalist, producer and senior trainer for the BBC Academy, encargándose de la creación de cursos y capacitación a personal de diferentes partes del mundo. Explica que trabaja muy de cerca con productores.

Se acomoda en su sillón y manifiesta que en 2016 la BBC lanzó una gran iniciativa de expansión y reclutamiento de personal en países como India, Kenia, Etiopía, Corea y Birmania. Y desde ese año ha viajado constantemente impartiendo cursos y talleres para diferentes grupos.

María Esperanza, además de hablar español, también habla inglés y portugués. Estudió relaciones internacionales en la Universidad de Sussex, en el Reino Unido. Se ha especializado en temas de América Latina.

En la República Dominicana trabajó en Cicom y en el periódico Hoy.

_____

*Escríbanos sus inquietudes, sugerencias y comentarios a redaccionusa@diariolibre.com