$!Príncipe Enrique escribe autobiografía “íntima y sincera”

El príncipe Enrique, duque de Sussex, habla en el evento 'Vax Live: The Concert to Reunite the World' el 2 de mayo de 2021 en Inglewood, California. Enrique escribe una “autobiografía íntima y sincera”, según su editorial. El libro, actualmente sin título, se publicaría a finales de 2022, anunció el lunes 19 de julio de 2021 Random House.