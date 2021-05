$!Príncipe Harry dice que crecer en la realeza fue como estar en un zoológico

ENRIQUE - El príncpe Enrique, duque de Sussex, habla en el concierto 'Vax Live: The Concert to Reunite the World' en Inglewood, California, el 2 de mayo de 2021. Enrique comparó su experiencia en la releza con estar en 'The Truman Show' y 'vivir en un zoológico'. Dijo que contempló renunciar a sus deberes reales varias veces cuando era veinteañero el jueves en un episodio del podcast 'Armchair Expert'.