Sonya Smith, la inolvidable "Cara sucia", revela por qué no ha tenido hijos: “No se dio”

La reconocida actriz de telenovelas Sonya Smith reveló que ha llegado a sentirse juzgada por el hecho de no haber sido madre a sus 48 años.

La actriz que no tiene hijos en la vida real; pero que, sin embargo, en la ficción ha logrado interpretar a algunas de las madres más emblemáticas de las telenovelas, como Griselda Carrasco en Marido en alquiler, Danna en ¿Dónde está Elisa?, abrió su corazón para la revista People en Español sobre un tema que afecta a muchas mujeres en la actualidad.

"Yo creo que todas las mujeres, o por lo menos el 99%, siempre tenemos ese instinto materno, aunque no lo desarrollemos como tal. Yo obviamente no tengo hijos, pero siempre he sido una persona muy maternal en el sentido de que me preocupan los demás. Si una persona me pide un consejo le voy a dar un consejo. Me gusta cuidar. No tengo hijos, pero tengo mis animales", confesó la hermosa dama a la revista.

Y continuó: "Obviamente la gente dirá que no se puede comparar un hijo con un animal y no se trata nunca de hacer comparaciones porque creo que los afectos siempre son diferentes, pero se basan en lo más importante que es el amor y el afecto. Entonces siempre cuando tengo personajes de este tipo me enfoco mucho eso", cuenta la actriz en entrevista con People en Español.

Smith tiene claro que siempre ha vivido su vida como piensa que debe vivirla.

"Obviamente siempre va a haber alguien que te pregunte, incluso hasta dentro de tu familia que te dicen ‘para cuándo el bebé’. Típico, es como por ejemplo cuando no te has casado y ya llega una edad y te dicen para cuándo el novio, para cuándo el matrimonio", enfatizó.

Para la veterana actriz "hay algunas personas que sí pueden ponerle la palomita a todas las cosas que justamente la sociedad quiere que tú hagas, pero yo siempre en ese aspecto he vivido mi vida como yo pienso que debo vivirla", asegura.

La actriz, quien se hizo famosa en todo el mundo por su emblemática interpretación de la joven denominada "Cara sucia", defiende la idea de que cada quien ‘tiene el derecho y hasta el deber consigo mismo de vivir la vida como mejor le parezca’.