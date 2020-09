Sophie Turner y Joe Jonas no se resisten al “mambo de Omega”

Si eres de los que no pueden dejar de mover la cabeza cuando escuchas un mambo de Omega, te contamos que no eres el único.

Como tú, hay miles de personas, incluyendo a la actriz Sophie Turner famosa por su participación en la serie Juegos de trono y su esposo, el mundialmente conocido cantante Joe Jonas.

La pareja de esposos compartió en Tiktok como disfrutan de uno de los temas de “el Fuerte”, aún no entiendan ni una palabra de lo que se dice.

Y es que, para la música no hacen falta los idiomas, sino preguntémosle a las fanáticas de Joe y sus otros hermanos, que gozan de mucho aprecio en el país, mismo al que vinieron en concierto, junto a Demi Lovato hace ya unos años.

Éxito en Tiktok

La plataforma de Tiktok ha permitido que varios merengueros retomen la popularidad a nivel internacional, volviendose virales sus temas, Omega es uno de ellos.

Lo contradictorio ha sido que a pesar de este impacto el artista no ha recibido ingresos por la difución de sus temas de forma digital. Así lo confesó el propio artista en una entrevista reciente para Diario Libre a propósito de su primer concierto streming este viernes 12 de septiembre a las 9:00 de la noche a un precio de 10 dólares por la plataforma Wachao Plus.

“La realidad es que yo no he recibido pago de Spotify, YouTube, de Amazon, de varios videoclips que he hecho ni de ningunas plataformas digitales. Estoy trabajando desde el 2005 con una firma, la cual no me ha reportado nunca ni una venta, mis pagos, ni mis prestaciones”, señaló.