$!Sorprende a su mamá al revelarle que hizo un doctorado en secreto

Una dominicana hizo creer a su madre durante tres años que tenía más carga laboral para que no se enterara de que en realidad estaba cursando un doctorado en una universidad de Florida.

Loida Guillén sorprendió recientemente a su madre al hacerla partícipe de la finalización de sus estudios para recibir el título de Doctora en Medicina. Mercedes (la madre), emocionada, cayó de rodillas, llorando, por la sorpresa.

“No me pude sostener. Doy tantas gracias a Dios, muchas gracias, porque de él es la gloria y la honra de todo esto que ha pasado”, dijo Mercedes al noticiero Telemundo 47.

Guillén estudió en la Universidad Central de Florida y se guardó la información durante los años de docencia.

“A veces le decía: mami, tengo que trabajar o no puedo, no tengo tiempo en el trabajo o no hay dinero”, le dijo a Telemundo 47 para explicar las excusas que puso para no revelarle a su mamá que se preparaba para obtener un doctorado.

Según contó al noticiero, mantuvo la información en secreto para honrar el sacrificio que hizo su madre para emigrar con ella y su hermano a los Estados Unidos hace 30 años.

“Quería hacer algo que la honraría por el resto de su vida y que hiciera que ese sacrificio valiera la pena con el degree (grado) más alto que puedo conseguir”, dijo.

Mercedes aspiraba a estudiar Medicina en su juventud pero no pudo seguir con esa meta debido al fallecimiento de su padre.

Aunque la graduación fue virtual, debido a la pandemia del covid-19, Guillén se puso la toga y el birrete para sorprender a su mamá.