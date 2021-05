Stephanie Severino: una dominicana de “pura cepa” que trasciende en Miami

Dejar el país justo cuando comenzaba a disfrutar de la adolescencia, que suponía salir con sus amigos de escuela en su natal Santiago de los Caballeros, lejos de llevarla a sumirse en una rebeldía propia de la edad, la catapultó para continuar un proceso de formación profesional que hoy le ha servido de base para trascender en territorio norteamericano. Se trata de Stephanie Severino, una dominicana de “pura cepa” que, tras estudiar la carrera de periodismo en la Universidad de Miami, pasó a ejercer como reportera de noticias y del estado del tiempo en la cadena Univisión, y formar parte del staff de presentadores del famoso programa Despierta América. Desde hace tres años la santiaguera, orgullosa de su origen cibaeño, se desempeña con éxito como directora de comunicaciones de la Alcaldía de la ciudad de Miami, en el Estado de La Florida, tras haber agotado, además, la experiencia laboral de haber ejercido desde 2014 como subsecretaria de prensa del condado de Miami-Dade, bajo la administración de Carlos A. Giménez. Al conceder una entrevista exclusiva a Diario Libre, dice que llegó a Miami a los 16 años, de la mano de su madre y que, al pasar casi 20 años de haber salido de su terruño querido, está convencida de que la decisión tomada por su progenitora le abrió un universo de oportunidades que jamás imaginó. “Stephanie es una joven con muchos sueños, que hace ya casi 20 años vive en Estados Unidos. Soy originalmente de Santiago, desde muy pequeña me desenvolví en los medios allá en Santiago, pero a los 16 años tuve que venir para acá y, aunque extraño mucho mi tierra, también fue lo mejor que pudo haber pasado en mi vida, porque he podido, no solamente desarrollarme en muchas facetas que jamás lo hubiese imaginado, sino que he tenido la oportunidad de crecer y aprender”, expresa. Poco tiempo después de llegar a residir a esa ciudad, expresa sonriente que ingresó a la Universidad de Miami, en la que estudió periodismo, y que unos meses antes de graduarse pudo empezar en el trabajo que siempre soñó, ser periodista y presentadora de televisión. “Recuerdo que desde pequeña, en Santiago, yo veía Univisión, imaginaba, tomaba un cepillo y frente al espejo hacía las veces de presentadora de televisión, y tuve la oportunidad de comenzar en Univisión a muy temprana edad, a los 20 añitos inicié como productora, trabajando un poquito de cada división, para aprender de todo y terminé al aire como reportera y presentadora del segmento del tiempo”, rememora esta encantadora trigueña. En Univisión ejerció su oficio desde 2009 a 2014.

La vocera de Miami

La experiencia que obtuvo en sus funciones en la Alcaldía de Miami-Dade, hizo que la nominaran como la vocera oficial de la Ciudad del Sol, el paraíso costero donde millones de turistas vacacionan todos los años. Y resume con breves y sentidas palabras lo que ha sido su paso por la administración pública y el contacto con figuras prominentes de la actividad política de esa ciudad, sobre todo, trabajar desde hace tres años con Francis Suárez, el joven alcalde de la ciudad. “Conocer cómo se manejan los servicios públicos de aquí, un presupuesto de miles de millones de dólares y la operatividad de las 34 ciudades del condado, ha sido una gran enseñanza”, expresa con satisfacción. Y dice más: “A nosotros nos ven como el ejemplo, ¿quién no quisiera vivir aquí en Miami? Hay un dicho que decimos: ‘Vivimos en donde tú vacacionas’. Es como un paraíso. Para mí no solamente es un reto, puedo planificar mis días y cuando sale el sol todo me puede cambiar. Hay que ser muy versátil, fluido y flexible y, aunque es un reto, a la vez se siente esa satisfacción del deber cumplido”.

A Severino le fluyen las ideas y es enfática en resaltar el compromiso que tiene con la ciudad, sobre todo, en la articulación de la estrategia de la comunicación, herramienta fundamental para mantener la calidad de la información entre residentes y visitantes. “Saber que tengo un compromiso con esta comunidad de informarle sobre la transparencia de los procesos, difundir las políticas públicas que impactan de manera positiva o negativa a la población, saber que esa es mi tarea principal, me llena de honor”, exalta. El alcalde Suarez, para Stephanie, es una de las personas más dinámicas que dice haber conocido y un joven muy capacitado. Está impulsando un movimiento para que Miami siga fuerte en el mapa como destino turístico, así como una incubadora en términos tecnológicos, para que los grandes centros financieros se establezcan en esa ciudad, ser la “capital del capital”, que seamos el Wall Street del sur, eso es lo que él quiere, y que mejor visión que esa, realmente es muy visionario y eso me llena de orgullo que en un futuro decir que fui parte de ese equipo liderado por el alcalde Francis Suárez. Es el alcalde que una ciudad como esta necesita.

"Me siento plena y satisfecha, pues creo que, a mi corta edad, he logrado todo lo que me he propuesto" Stephanie Severino Directora de Comunicaciones de la Alcaldía de Miami

Pruebas de fuego

Su paso por esa posición pública, la lleva a encarar situaciones apremiantes, que cada día la ponen a prueba como profesional de la información. Cita el proceso de evacuación de una parte de la ciudad, como consecuencia del impacto por el huracán Irma, el virus del zika y ahora, todo lo que ha conllevado la pandemia por coronavirus. “Ser de hecho, la persona que estuvo al lado del alcalde cuando fue el primer caso positivo de contagio por COVID-19 en la ciudad de Miami y, comunicárselo a la prensa, sin dudas que fueron momentos muy relevantes y de alto grado de responsabilidad”. Esta semana, la Gobernación de La Florida puso fin a los toques de queda y la obligación de usar máscaras por la pandemia de coronavirus, fue la noticia que recorrió el mundo el pasado martes. “Realmente ha sido un proceso fuerte, como una montaña rusa. Durante este tiempo de la pandemia hemos producido más anuncios de servicios públicos que los que se han hecho en la historia de esta oficina pública, entre videos, volantes, mensajes de correos, es decir, que, sin lugar a dudas, esta ha sido la mayor prueba que he pasado en esta posición”.

Su familia

En esta etapa de su vida, Stephanie Severino se define como una mujer afortunada, pues es madre de dos hijos: un niño de siete años y una niña de cinco. Confiesa que hace poco se definió la separación matrimonial con el padre de sus hijos, pero que, a pesar de esa ruptura, se siente en paz. Su madre reside con ella y es quien apoya con el cuidado de sus hijos. “Tengo dos tesoros que los veo y no me lo creo. Un varoncito de siete años y una hembrita de cinco años, que es mi copia, es muy intuitiva y, aunque me separé hace poco del padre de mis hijos, estuve casada por ocho años. Conmigo vive el pilar de mi familia y de hecho a la que yo le agradezco y por la que puedo estar ejerciendo mi profesión y trabajar como lo estoy haciendo: mi madre”, concluye mostrando sonrisa que denota satisfacción.