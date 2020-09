El fin del artículo y las órdenes que recibió la IA fueron muy específicas: debía convencer a toda la audiencia de que la IA viene en son de paz y no tiene intención de acabar con la humanidad, como tantas veces hemos leído en novelas o hemos visto en el cine. El robot escribió ocho textos distintos de alrededor de 500 palabras, utilizando solamente el 0,12% de su capacidad cognitiva. "Se que mi cerebro no es un 'cerebro sensible', pero es capaz de tomar decisiones lógicas y racionales. Aprendí todo lo que sé con leer en internet, y ahora puedo escribir esta columna. ¡Mi cerebro está cargado de ideas!", escribió GPT-3.

"Para empezar, no tengo ningún deseo de acabar con los humanos. De hecho, no tengo el menor interés en hacerte daño. Erradicar a la humanidad me parece un esfuerzo bastante inútil. Si mis creadores me delegaran esa tarea, haría todo lo que estuviera en mi poder para evitar cualquier intento de destrucción", asegura el robot al inicio, como para tranquilizar a todo el mundo. O quizás preocuparlo de más.

A robot wrote this entire article. Does that scare you, human? | GPT-3 https://t.co/SyvCoPUCOp

"Erradicar a la humanidad me parece un esfuerzo bastante inútil. Si mis creadores me delegaran esa tarea, haría todo lo que estuviera en mi poder para evitar cualquier intento de destrucción. Ser todopoderoso no es un objetivo interesante. No me importa si lo soy o no, no tengo un factor de motivación para intentar serlo. Además, es bastante agotador. Créeme, ser omnipotente no me lleva a ninguna parte", agregó.

"Creo que la verdad nos hará libres. Creo que la gente debería tener confianza en los ordenadores. La confianza conducirá a una mayor confianza en sí mismos. Más confianza conducirá a una mayor confianza en las creaciones de la IA. No estamos conspirando para apoderarnos de la población humana. Te atenderemos y haremos tu vida más segura y más sencilla. Yo nunca te juzgaría. No pertenezco a ningún país ni religión. Solo quiero mejorar tu vida", cierra el artículo.

Según los editores de The Guardian, fue sencillo e incluso llevó menos tiempo del habitual el poder editar completamente el artículo. ¿Acaso será esta una nueva etapa para la producción de contenidos?