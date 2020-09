$!TikTok ve una luz de esperanza en EEUU con Oracle

El gobierno de Estados Unidos estudiará esta semana una “propuesta” de alianza entre el grupo chino ByteDance y la norteamericana Oracle, para tratar de resolver el diferendo sobre la popular plataforma de videos TikTok, que Donald Trump quiere cerrar si no pasa a manos de una firma estadounidense.

“Recibimos una propuesta durante el fin de semana que incluye a Oracle como socio tecnológico de confianza, con muchas recomendaciones en materia de seguridad nacional”, dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en CNBC.

Oracle confirmó haber presentado una propuesta, sin ofrecer detalles.

Mnuchin tampoco dio detalles respecto a qué forma tendría la alianza entre Bytedance y Oracle, especializado en software y servicios para empresas.

El presidente Trump, quien acusa desde hace meses a la popular red social de supuesto espionaje en favor de China, firmó decretos para forzar a ByteDance a vender rápidamente las actividades de TikTok en suelo estadounidense.

“Vamos a analizarla en el comité Cfius (de inversión extranjera, ndlr) esta semana, luego le haremos una recomendación al presidente y la revisaremos con él”, dijo el secretario del Tesoro.

Agregó que también mantendrán conversaciones “con Oracle durante los próximos días” respecto a la seguridad de los datos.

“No quiero entrar en los detalles de la negociación, solo diré que un factor que siempre ha sido fundamental para nosotros es la seguridad nacional, garantizar que la tecnología en los teléfonos estadounidenses sea segura”, insistió Mnuchin, quien mencionó “una gran confianza en Microsoft y Oracle”.

Una fuente conocedora del caso indicó a The Wall Street Journal que el acuerdo no será “probablemente estructurado como una venta”, mientras que algunos medios que citan fuentes chinas hablan este lunes de una “sociedad tecnológica privilegiada” y no de una venta de las actividades estadounidenses de TikTok.

CNBC también evocó la posibilidad de que Oracle tome una participación minoritaria en el capital de TikTok.

Queda por saber si este tipo de alianza dejaría satisfecho a Trump.

El tiempo corre porque la fecha límite pasó del 15 de septiembre al 20, es decir al próximo domingo.

TikTok ya se querelló en la Justicia contra el gobierno estadounidense en el marco de este caso.

La cotización de las acciones de Oracle fue suspendida poco después de la apertura en Wall Street este lunes. Luego de restablecida, terminó con una suba de 4,32% al cierre.

Microsoft estaba interesada en comprar las operaciones de TikTok en Estados Unidos. El grupo de supermercados Walmart, otro gigante, se había aliado con Microsoft en este intento de adquisición que fue rechazado el domingo por ByteDance.