Video | El fuerte mensaje del rapero Pitbull por la crisis social en Cuba

Varios artistas a nivel mundial han expresado su apoyo al pueblo cubano ante la grave crisis sanitaria y social que existe en ese país caribeño. Uno de ellos ha sido el cantante urbano estadounidense de origen cubano conocido como Pitbull. Él, a través de un video en inglés ha explicado lo que a su juicio es la situación actual del país que vio nacer a sus progenitores.

“Se trata de la unidad, no de la división, se trata de actuar...estoy frustrado, y cuando veo a todos ahí afuera haciendo lo que están haciendo, me encanta, porque no solo vivimos por la libertad, vivimos en libertad, nos movemos por la libertad y morimos por la libertad”, dijo el cantante y compositor.

“Me molesta y me frustra hasta cierto punto, ser cubanoamericano y tener una plataforma para hablar al mundo y no poder ayudar a mi gente. Pero sobre todo me molesta no poder ayudarles a conseguir lo que se merecen que es la libertad”, dijo emocionado.