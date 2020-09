Video | Mario Casas y Pablo Motos al ritmo del tema viral en Tik Tok de Omega

El merenguero de calle Omega es viral en Tik Tok. Su canción ha llamado la atención de famosos de Hollywood como Sophie Turner y Joe Jonas.

Se trata del nuevo mambo de “El fuerte” titulado “Pegao”, que literalmente está pegado en Tik Tok con miles de reproducciones de personas haciendo el baile. Asimismo, en YouTube el tema suma más de 5 millones de vistas.

Otros famosos que se unen al reto son Mario Casas, el actor español que es toda una celebridad y considerado un sex simbol. Algunas de sus películas son “Tres metros sobre el cielo” y “Contratiempo”.

Y Pablo Motos, el presentador del exitoso programa español “El hormiguero” que se transmite por Antena 3.

Ambos hicieron el baile desde el camerino del programa de televisión.

Éxito en Tik Tok

La plataforma de Tiktok ha permitido que varios merengueros retomen la popularidad a nivel internacional, volviéndose virales sus temas, Omega es uno de ellos.

Lo contradictorio ha sido que a pesar de este impacto el artista no ha recibido ingresos por la difusión de sus temas de forma digital. Así lo confesó el propio artista en una entrevista reciente para Diario Libre a propósito de su primer concierto streming este viernes 12 de septiembre a las 9:00 de la noche a un precio de 10 dólares por la plataforma Wachao Plus.

“La realidad es que yo no he recibido pago de Spotify, YouTube, de Amazon, de varios videoclips que he hecho ni de ningunas plataformas digitales. Estoy trabajando desde el 2005 con una firma, la cual no me ha reportado nunca ni una venta, mis pagos, ni mis prestaciones”, señaló.