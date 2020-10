Video | Romeo Santos logra el Álbum de la década en los Billboard Latinos 2020

La bachata, el género reconocido como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, fue premiada en la gala de los Premios Billboard de la Música Latina 2020.

El “Rey de la Bachata”, Romeo Santos, recibió la estatuilla del “Top Latin Álbum de la Década” por Fórmula: Vol. 2.

“El álbum de la década”, como lo catalogó Billboard, llenó de orgullo al cantautor, quien aseguró: “Un punto más para la República Dominicana”.

Al subir a recoger la estatuilla plateada, Romeo dijo: “Cuando estoy preparando un álbum mis objetivos siempre son los mismos: cómo puedo sorprender a mis fanáticos y cómo puedo continuar enriqueciendo mi género”.

Agregó que en su primer disco como solista, Fórmula Vol. 1, puso al estadounidense Usher a cantar bachata e hizo un junte histórico con Raulín Rodríguez, Anthony Santos y Luis Vargas.

“En Fórmula Vol.2, mi segundo disco, quise seguir creciendo, reinventándome, puse a Drake a cantar bachata y en español a Nicki Minaj. Cuando yo veo el éxito que tiene Despacito, que Luis Fonsi y Daddy Yankee pusieron a Justin Bieber a cantar en español yo me lleno de orgullo, me da la impresión que no estoy solo, que muchos latinos entendemos que nuestra cultura, nuestra esencia es muy bacana, porque ser latino es un orgullo, de verdad que sí”, expresó ante el aplauso del público.

Agradeció a los músicos que participaron en la producción y concluyó: “El disco más vendido latino es un disco de bachata, gracias a ustedes los romeístas. Un punto más para la República Dominicana. ¡Qué viva Quisqueya la bella!”

De este álbum se desprenden los éxitos Propuesta indecente, Odio y Cancioncitas de amor.

Romeo también ganó como Canción Tropical del Año por “Aullando” con Wisin y Yandel.

Y estuvo nominado como Artista Tropical del año, Solista y Canción del año, streaming.

El artista urbano criollo El Alfa cantó por primera vez en la premiación junto a Pitbull, Chesca, Wisin y Yandel.

La gala fue transmitida este miércoles 21 de octubre por Telemundo.