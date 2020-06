$!Warner Bros hará gran evento virtual para fans de DC Comics

En esta imagen difundida por Warner Bros. Pictures, Gal Gadot como la Mujer Maravilla en una escena de 'Wonder Woman 1984'. Warner Bros. realizará un evento virtual de 24 horas este verano boreal que incluirá a las figuras más grandes del universo de DC Comics. El estudio anunció el martes que el DC FanDome será el 22 de agosto en el cibersitio del evento. Las conferencias virtuales incluirán a actores y creadores de películas de DC como 'The Batman', 'Black Adam' y 'Wonder Woman 1984', entre otros.