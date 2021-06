$!Willy Mena representa la realidad de los inmigrantes dominicanos en EEUU a través de su podcast

A raíz de la pandemia Willy Mena tomó la decisión de convertir su pasión en su carrera. Con un grupo de amigos creó un podcast llamado “El Confesionario”, lo que más adelante abrió el camino para crear su propio contenido “orgánico y genuino”, donde más que nada refleja la realidad de los dominicanos que emigran a los EEUU en búsqueda de mejores oportunidades.

“La pandemia despertó mi pasión por el micrófono y me hizo recordar lo bien que yo me siento haciendo esto. Es un espacio en el que lo orgánico vale más que las apariencias”, dijo Mena.

Asegura que comenzar no fue fácil, “tenía muchos miedos que me impedían dar el paso”, dijo, pero finalmente encontró la clave del éxito: tocar puertas.

“Mi intención es crear un contenido que trascienda, y ojalá se haga viral en el camino, pero esa no es mi intención inicial. En el podcast yo hablo con personas son inmigrantes como yo y que tienen una historia apasionante que contar”, aseguró.

“Lo que quiero es que las personas que escuchen el podcast se lleven algo que los inspire y los eduque y que con el tiempo siga teniendo una enseñanza”, dijo Mena.

Recientemente estuvo en el país documentando algunas historias y visitando varios medios de comunicación para dar a conocer su proyecto y seguirse abriendo camino en su país.

Willy Mena Uncommon (o fuera de común), ya cuenta con 24 episodios al aire, en los cuales su conductor ha entrevistado a distintas personalidades sobre diferentes temas, tales como migración, emprendimiento, deportes, psicología e historias de inspiración.

“Este ha sido un recorrido muy interesante, he tocado muchas puertas, he enviado muchos mensajes y correos, y entiendo que eso es parte del proceso que hay que agotar para llegar al lugar que quieres alcanzar. No es fácil, pero una vez las cosas comienzan a fluir, sigues dando pasos y sigues caminando poco a poco hacia la meta”, expresó.

Todo su contenido está disponible en YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, y Amazon Music, con estrenos todos los miércoles y sábados.