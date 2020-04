$!Saints cerca de fichar a Winston como suplente de Brees

Los Saints y el quarterback Jameis Winston están cerca de pactar un contrato que permitirá al ex titular de los Buccaneers convertirse en el suplente de Drew Brees en Nueva Orleans, informó a The Associated Press una fuente enterada de la situación.

Winston y los Saints están en conversaciones “avanzadas”, dijo la persona, que habló el domingo con AP bajo la condición de no ser identificada debido a que las negociaciones aún proseguían.

La persona declinó confirmar si las partes habían alcanzado un acuerdo sobre la duración del contrato o el monto financiero.

Yahoo Sports fue el primer medio en informar sobre el interés de los Saints en fichar a Winston como suplente.

Al mismo tiempo, los Saints anunciaron que el versátil quarterback suplente Taysom Hill firmó un contrato de dos años. Una persona al tanto de los detalles del contrato dijo a AP que Hill, quien cumplirá 30 años en agosto, pactó por 21 millones de dólares, incluyendo 16 que son garantizados.

Winston viene de una temporada en la que lideró la NFL con 5.109 yardas en pases y quedó segundo con 33 pases de touchdown. Pero también lideró la liga con 30 intercepciones. Ello le convirtió en el primer mariscal de campo en la historia de la NFL con al menos 30 touchdowns y 30 intercepciones.

Tampa Bay permitió que Winston, a quien tomó en el primer turno del draft de 2015, que se declarara agente libre y fichó a Tom Brady, el ex quarterback de los Patriots.

Ahora, todo indica que Winston pasará de ser un titular con cinco años de experiencia a ser el suplente de Brees y tratar de restablecer sus credenciales como un quarterback franquicia.

Fue lo que hizo Teddy Bridgewater, desempeñándose como suplente de Brees las últimas dos temporadas antes de firmar con los Panthers de Carolina el mes pasado para reemplazar a Cam Newton.

Winston fue titular durante dos años en Florida State, donde ganó el trofeo Heisman al mejor jugador universitario y llevó a los Seminoles al campeonato nacional en su segundo año en la temporada de 2013.

En cinco temporadas con los Bucs, Winston totalizó 19.737 yardas y 121 touchdowns, con 88 intercepciones. Si bien sus estadísticas fueron productivas, el equipo ganó poco. Tampa Bay tuvo marca de 28-42 en los juegos que Winston fue titular.

Winston también generó muchas noticias ajenas al emparrillado. Fue suspendido los primeros partidos en 2018 luego que la NFL investigó la denuncia de un empleada de un servicio de transporte a particulares de que el quarterback se sobrepasó con ella. La chofer nunca presentó una denuncia ante las autoridades, pero notificó a su empleador, Uber.

Durante su carrera universitaria, Winston fue acusado de violar a otra estudiante de Florida State, pero nunca se le imputó una acusación. La universidad zanjó en enero de 2016 una demanda presentada por la acusadora de Winston, pagando 1,7 millones por la manera cómo manejó las denuncias.

El entrenador de los Saints Sean Payton ha dicho en los últimos meses que su plan era tener tres quarterbacks activos en los partidos, de modo Hill pueda seguir teniendo las múltiples funciones que han ayudado a que los Saints tuvieran marca de 13-3 en las últimas dos temporadas regulares.