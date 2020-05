$!Suprema de EE.UU. delibera sobre declaración de impuestos de Donald Trump

Los abogados han solicitado a los jueces que desestimen las querellas en el caso del tribunal neoyorquino, argumentando que el Presidente no es un ciudadano común y que goza de impunidad, que estas querellas no tienen una intención o investigación legítima detrás , y que pueden desviar al primer mandatario de sus responsabilidades principales .

Tradición desde los años 70

Los presidentes no están obligados a presentar sus declaraciones, esto es parte de una tradición que comenzó en los años 70 con Richard Nixon. Luego de muchos meses de especulación sobre las deducciones de impuestos de Nixon, un documento filtrado del Servicio de Ingresos Internos (IRS en inglés), mostraba que había pagado solo US$ 792.81 en impuestos federales sobre la renta para 1970 y US$ 878.03 para 1971, a pesar de tener un ingreso de más de US$ 200,000 cada año.

Nixon entonces, para calmar a la población, utilizó su famosa frase: “I’m not a crook” (No soy un delincuente); y publicó sus declaraciones de impuestos de 1969, 1970, 1971 y 1972. Esta fue la primera vez que un presidente estadounidense hizo público sus declaraciones durante su mandato.

Otro presidente que no hizo públicos sus impuestos durante su mandato fue Bill Clinton. No fue sino hasta el 2008, cuando Hillary Clinton lanzó su candidatura a la presidencia, que la pareja presentó las declaraciones conjuntas.