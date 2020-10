$!Trump acredita su recuperación a tratamiento experimental

El presidente Donald Trump acreditó el miércoles a un tratamiento experimental el haberlo ayudado a recuperarse de COVID-19 e insinuó que su diagnóstico podría ser una “bendición oculta” en la batalla que libra el país contra la pandemia, a pesar de que no hay forma de que el mandatario o sus médicos sepan si el fármaco tuvo algún efecto.

En un nuevo video que la Casa Blanca publicó el miércoles por la tarde, Trump dijo que su enfermedad permitió conocer mejor un coctel experimental de anticuerpos al que le acreditó la mejoría en su estado de salud. Al parecer consciente de que su tratamiento fue mucho más exhaustivo que el recibido por el estadounidense promedio, el mandatario prometió acelerar el proceso de aprobación para el uso de los medicamentos — y su distribución gratuita — a pesar de que no tiene la autoridad para ordenar eso.

“Quiero que todos reciban el mismo tratamiento que su presidente, porque me siento sumamente bien”, dijo Trump desde la Rosaleda de la Casa Blanca. “Me siento casi perfecto”.

Sin embargo, persisten las dudas sobre su proceso de recuperación y acerca de cuándo podría retomar sus actividades normales, incluyendo actos de campaña, cuando faltan menos de cuatro semanas para las elecciones.

Trump recibió un coctel antiviral experimental fabricado por Regeneron mediante una exención de “uso compasivo”, un reconocimiento al estándar superior de atención médica que recibe por ser el presidente. La seguridad y efectividad del fármaco aún no han quedado demostradas. Y no hay forma de que el mandatario o sus médicos sepan si el medicamento tuvo algún efecto. La mayoría de las personas se recuperan de COVID-19.

No es la primera vez que el presidente promueve un tratamiento no comprobado. Pasó meses diciendo que la hidroxicloroquina — utilizada para combatir la malaria — hacía milagros contra el coronavirus, e incluso la tomó en forma preventiva a pesar de que los expertos han indicado que no es efectiva contra COVID-19.

En el video, Trump siguió minimizando la amenaza que representa el virus, prometiendo que los enfermos van a “mejorar rápido justo como yo lo hice”, a pesar de que la enfermedad ha cobrado más de 200.000 vidas en Estados Unidos y más de un millón a nivel mundial.

Trump publicó el video el miércoles en Twitter después de que sus asesores informaron que volvió a la Oficina Oval para recibir reportes sobre el huracán Delta, que se encamina a la costa estadounidense del Golfo de México, y sobre las perspectivas de nuevos estímulos económicos, a pesar de que sigue siendo contagioso dos días después de salir del Centro Médico Militar Nacional Walter Reed.

Sus asesores insistieron que a su alrededor únicamente hubo personal limitado y que él ingresó al lugar desde el exterior para limitar su exposición.

En medio de las dudas sobre cuándo volverá a la campaña, Trump también tuiteó una serie de críticas contra los demócratas y presionó a los legisladores para aceptar propuestas de ayuda económica después de suspender las negociaciones sobre un paquete de asistencia en gran escala.