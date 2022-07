Necesitas un Nacho: ¿Yo y Pablo o Pablo y yo? los pronombres no tienen orden

Es común en la República Dominicana censurar a quien, en una enumeración, se nombra a sí mismo en primer lugar. Pero ¿es incorrecto, desde el punto de vista lingüístico, decir yo y Pablo en vez de Pablo y yo?

No, no es incorrecto ni lo ha sido nunca, aunque las normas de urbanidad aconsejen mencionar primero al otro. De hecho, no es nada difícil encontrar, en autores, ejemplos en los que el pronombre que designa al hablante es el primero de una serie, larga o corta, de elementos coordinados.